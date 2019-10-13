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Опасная Россия: Польша призвала объединиться против угрозы

13 октября 2019, 13:48

Анджей Дуда напомнил представителям ЕС и НАТО об агрессии России и заявил о необходимости укрепить восточный фланг.

Анджей Дуда
Анджей Дуда / welt.de

Польша обеспокоена угрозой для центрально-восточной Европы со стороны Российской Федерации. Анджей Дуда призвал объединиться для защиты.

Отмечается, что глава польского государства в ходе встречи лидеров Группы Аррайолуш в Греции призвал представителей ЕС не игнорировать российскую угрозу. При этом Дуда указал на важность солидарной борьбы против России и ее агрессии.

"О том, насколько опасной является Россия, много могут сказать государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет", - цитирует политика Польское радио.

Также президент Польши напомнил о важности поддержки инициатив, предполагающих крепление безопасности Европы и НАТО.

"На нашу поддержку могут рассчитывать все инициативы, которые будут синергичными для НАТО, а также будут служить поддержанию и укреплению трансатлантических отношений, а не их маргинализации", - подчеркнул Дуда.

Стоит отметить, что в группу Аррайолуш входят лидеры Австрии, Финляндии, Германии, Латвии, Польши, Португалии, Словении, Венгрии и Италии. Название группы походит от португальского городка Аррайолуш, где в 2003 году прошла первая неформальная встреча президентом.

Напомним, что ранее представители Украины, Грузии и Польши попытались сорвать выступление депутата Госдумы Российской Федерации Петра Толстого в ПАСЕ.

Россия Евросоюз НАТО Польша Анджей Дуда
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