"Борьба не закончилась": Израиль возобновит работу дипмиссии в Украине

Флаги Украины и Израиля / УНИАН

В дипломатическом представительстве Израиля в Украине заявили о прекращении страйка. Так, в дипломаты заверили, что посольство и консульство возобновят свою работы.

Отмечается, что дипведомства будут работать в штатном режиме уже с пятницы, 1 ноября.

"Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу Посольства на постоянной основе", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

При этом дипломаты отметили, что борьба будет продолжаться.

"Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена по решению суда", - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее посольство Израиля в Украине приостановило работу дипломатического ведомства в Киеве из-за внутреннего конфликта с Министерством финансов страны.