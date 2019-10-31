"Борьба не закончилась": Израиль возобновит работу дипмиссии в Украине

Дипведомства будут работать в штатном режиме уже с 1 ноября.
В дипломатическом представительстве Израиля в Украине заявили о прекращении страйка. Так, в дипломаты заверили, что посольство и консульство возобновят свою работы.
Отмечается, что дипведомства будут работать в штатном режиме уже с пятницы, 1 ноября.
"Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу Посольства на постоянной основе", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
При этом дипломаты отметили, что борьба будет продолжаться.
"Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена по решению суда", - отмечается в сообщении.
Напомним, что ранее посольство Израиля в Украине приостановило работу дипломатического ведомства в Киеве из-за внутреннего конфликта с Министерством финансов страны.