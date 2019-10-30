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Израиль закрыл дипмиссию в Украине: что случилось

30 октября 2019, 09:48

Диппредставительства не будут предоставлять консульские услуги.

Нетаньяху, Зеленский
Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху / president.gov.ua

Посольство Израиля в Украине приостанавливает работу дипломатического ведомства в Киеве. Причиной такого решения стал внутренний конфликт с Министерством финансов страны.

"Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, который был в течение нескольких десятилетий мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию", - говорится в заявлении миссии Израиля в Украине в Facebook 30 октября.

Дипломатические представительства не будут предоставлять консульские услуги, а также ни один гражданин не будет иметь права въехать на территорию посольства или консульства.

"К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеуказанных мероприятий, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб. Мы надеемся, что этот кризис будет решен как можно быстрее", - добавили в представительстве.

Напомним, 19 августа в Украине с официальным визитом побывал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Президент Владимир Зеленский назвал "исторической встречей" первый визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Украину и выразил надежду, что он  станет залогом последующего сотрудничества между странами в различных сферах.

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