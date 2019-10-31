В Мариуполе копы сломали ногу прохожему и завели на него дело

На видео инцидента даже слышен хруст поломанной кости

В Мариуполе патрульные сломали ногу прохожему, который загородил их машине проезд.

На видео, выложенном в соцсетях, видно, как двое копов без предупреждения стали вязать мужчину, один из них подсекает ногу прохожего, и слышен хруст сломанной кости. Затем его валят на пол и ведут в машину. Сам пострадавший говорит, что решил вступиться за задержанного, а вместо этого сам стал жертвой правоохранителей, говорится в сюжете ТСН.

Очевидцы пытались остановить копов, но они заявляли, что мужчина бросался им под колеса. Однако, на кадрах, снятых с 8 этажа соседнего дома, видно, что человек просто стоял позади автомобиля патрульных, а к нему подлетели копы и стали заламывать.

Мужчину с тяжелым переломом бедра в больницу забрала "скорая". По прогнозам медиков, лечение продлится минимум полгода. Впереди у мужчины сложная операция.

"Операция предусматривает введение в трубчатую кость металлического фиксатора, который будет стабилизировать перелом", - пояснил заведующий травматологическим отделением Сергей Мудрый.

В полиции проступка подчиненных не признают, наоборот – в отношении потерпевшего открыли уголовное производство за сопротивление. Избитому теперь еще и грозит лишение свободы на 6 месяцев.

"Инспекторы решили убрать его с дороги, задержать, и во время задержания мужчине, вероятно, нанесли телесные повреждения", - пояснила пресс-секретарь мариупольских патрульных Ольга Артюхова.

Сам потерпевший говорит, что до сих пор не поймет, за что его избили патрульные. Общается он неохотно, лицо просит не показывать, говорит только: никакого сопротивления копам не оказывал.

"По записи посмотрите, какое там сопротивление", - говорит он.

Хоть потерпевший заявления не успел написать, скандальным видео уже заинтересовались следователи ГБР. Там открыли производство по статье о превышении полномочий сотрудниками правоохранительных органов.

За это патрульным светит 8 лет за решеткой. В полиции в отношении подчиненных тоже начали служебное расследование, однако на его время от службы их не устранили.

Ранее под Киевом двое копов 4 часа истязали мужчину.