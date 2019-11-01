В Киеве на Борщаговке трамвай попал под побстрел - фото

Трамвай на Борщаговке обстреляли / facebook/Дмитрий Левченко ​

Поздно вечером 31 октября, в Киеве обстреляли скоростной трамвай, сообщил гендиректор КП Киевпастранс Дмитрий Левченко.

"23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта", - сказано в сообщении Левченко в соцсети.

По словам Левченко, пострадал новый трамвай. Других деталей он не сообщил, но опубликовал фото поврежденного стекла.

Также стало известно, что обстреляли трамвай на пути в депо – между Жолудева и Григоровича-Барского.

Отметим, происшествием занимаются правоохранительные органы.

К слову, в комментариях киевляне пишут, что народ не ценит то, что имеет, ведь трамвайную линию только недавно отремонтировали.

Трамвай обстреляли поздно вечером 31 октября / facebook/Дмитрий Левченко ​

"Люди не ценят то что для них делают, а сколько остановок стеклянных разбито. Если это подростки, то им ничего не будет,родители штраф заплатят,а они всё равно будут делать своё. И вагоны обрисовуют,на сцепках катаются... А,поймаешь,родители будут защищать его,та вы что мой сын такое не мог сделать. Надо закон,чтоб привлекать к ответственности подростков,чтоб потом другим неповадно было", - высказался Сергей Енденко..

В Киеве обстреляли скоростной трамвай / facebook/Дмитрий Левченко

Читайте такжеКиевлянам вернули популярные скоростные трамваи №1 и №3Напомним, ранее в Киеве хозяин горящего дома обстрелял из Нагана спасателей, которые пытались потушить пожар. Инцидент произошел на улице Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе столицы.

Пожар возник на территории частного жилого дома. Хозяин усадьбы произвел пять выстрелов в сторону пожарников из револьвера системы Наган, переоборудованном для отстрела резиновых пуль.

"Именно во время разведки в частном доме в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения", - говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.