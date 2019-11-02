"Дальше выставки не улетит": в Сети оценили новую украинскую угрозу Черноморскому флоту РФ

Новую украинскую ракету планируют установить на самолеты ВСУ / Скриншот

В Украине разработали сверхзвуковую ракету Блискавка (Молния), принадлежащую к новому поколению ракет, поражающих наземные цели.

Ракету создали в днепровском КБ Южное. Ее скорость достигает 2-5 тысяч километров в час. Ракетами такого типа планируют вооружить находящиеся на вооружении ВСУ самолеты Су-27 и Су-24М. При этом для установки ракеты надо минимальное переоборудование самолетов.

Как подчеркнул военный эксперт Олег Жданов, в настоящее время практически нет средств, которые могут защитить от Молнии. Например, израильский Железный купол перехватывает только дозвуковые ракеты.

Новая украинская противокорабельная ракета также может применяться для противодействия Черноморскому флоту РФ и флотилии России в Азовском море.

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Отметим, что новое изделие днепровских конструкторов уже показали на выставке Оружие и безопасность-2019.

В то же время ролик в YouTube, посвященный новой украинской ракете, вызвал массу комментариев пользователей, причем мнения разделились:

"Надо ставить на воружение нам еще Крим освобождать", "Давай Украина дави путиноидов. Удачи вам из Молдовы", "Давно пора разработать всё и побольше, чтобы выдавить, всю грязь с наших земель", "Да... Классный макет. Дальше выставки не улетит, потому и сбить его трудно. Вообще, много украинской техники дальше выставки не выехало, не выплыло, не вылетело, не выстрелило", "Очередные сказочки для лохов. с момента презентации Богданы прошло больше 15 месяцев. и ГДЕ они в ЗСУ? ГДЕ видео их испытаний - т.е. доказательств что не макет? про Гром 2 уже 6 год рассказывают сказки. за 5 лет ЗСУ получили НОЛЬ Оплотов...", - пишут в комментариях под видео.

Напомним, ранее эксперт Тарас Загородний во время чата в Главреде заявил о необходимости развертывания Украиной полномасштабной программы по производству боевых ракет, способных наносить ущерб Российской Федерации.