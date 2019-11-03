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Совместное управление: эксперт предложил новый формат решения проблемы Крыма

3 ноября 2019, 03:30

Одним из вариантов решения проблемы Крыма является прямой украинско-российский диалог.

Крым
По Крыму необходимо основывать новый переговорный формат, считает Руслан Бортник / Reuters

Включение проблемы Крыма в повестку лидеров "нормандской четверки" убьет этот формат, заявил политолог Руслан Бортник.

По его мнению, в этом случае Россия просто перестанет приезжать на встречи в "нормандском формате".

В интервью на Ukrlife.tv эксперт подчеркнул, что с точки зрения Крыма необходимо основывать новый переговорный формат 

"Кончено, РФ к нему не присоединиться, но необходимо запускать такой формат при участии Запада. Понятно, что эти переговоры не смогут напрямую повлиять на ситуацию в регионе, однако на переговорах может быть сформирована определенная модель коллективного поведения и наработанные там сигналы западные страны имеют шансы транслировать РФ", - уверен политолог.

Одним из вариантов он также видит прямой украинско-российский формат переговоров по Крыму, во время которого возможно обсудить вопрос совместного управления территорией (кондоминиума).

"Россия занимает глухую оборону, потому что ей никто ничего не предлагает. Если РФ предложить нашу модель переговоров и предложить вернуться к вопросу о легализации ситуации, например, нового референдума под мандатом ООН или ОБСЕ", - добавил Бортник.

Напомним, ранее политолог Тарас Загородний во время чата в Главреде заявил: для того, чтобы вернуть Крым, нужно создать соответствующие предпосылки.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Россия Крым Руслан Бортник Украина
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