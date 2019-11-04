В Виннице водитель BMW накинулся на пешехода за замечание

В Виннице водитель напал на пешехода

В Виннице владелец BMW едва не наехал на пешехода, а затем набросился на него, потому что тот хлопнул по крылу авто.

Инцидент произошел 28 октября, но получил огласку только сейчас. В ролике, который выложен на странице Винницкого городского совета в Facebook, видно, как водитель черного внедорожника BMW не пропустил парня и девушку, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, проехав прямо перед парой.

На что пешеход отреагировал хлопком по заднему крылу автомобиля. Водитель остановился сразу за пешеходным переходом, а затем развернулся через трамвайные пути, догнал парня и нанес ему несколько ударов. Опять сев в машину, водитель развернулся на переходе прямо перед другими пешеходами, которые переходили дорогу.

В сети дерзко отреагировали на такую выходку водителя, требуя лишить его водительских прав.

"Животное, найди себе равного по росту и комплекции и помахай руками", "А как по мне, то "законопослушный" пешеход встретил своего "законопослушного" водителя. Было бы неплохо, если бы и пешехода штрафанули за его героическое преодоление перехода по проезжей части!Ну и водителя конечно туда же!", "Быдло! Люди на пешеходном переходе переходили, а да у него же машина дорогая... В другой стране с ним бы не церемонились, штраф, и потом бы подумал, прежде чем так поступать", - писали в сети.

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