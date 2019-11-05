Убийство Дарьи Дробот: названо имя подозреваемого, раскрыто решение суда

Подозреваемый в убийстве Дарьи Дробот - Кирилл Оленич / Скриншот

В совершении убийства под Одессой 14-летней Дарьи Дробот подозревают Кирилла Оленича.

Возможный злоумышленник - житель Суворовского района областного центра, пишет УНИАН со ссылкой на данные правоохранителей.

Сегодня, во вторник, 5 ноября, Коминтерновский районный суд Одесчины избрал подозреваемому меру пресечения, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе.

В полиции добавили, что суд решил отправить возможного убийцу под стражу на 2 месяца без возможности выйти на свободу под залог. После убийства задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса - п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой).Читайте также"Сломана челюсть": появились жуткие подробности убийства девочки под Одессой

Ранее сообщалось, что Дарья Дробот ушла из дома и не вернулась. Девочку искали, но не нашли живой - ее тело обнаружено в лесополосе Лиманского района Одесской области. В совершении убийства подозревают 15-летнего парня, с которым она была до гибели.

Подозреваемый задержан - он прятался у знакомых. СМИ писали, что у знакомой парня нашли телефон жертвы. Позже в полиции сообщили, что задержанный признался в совершении убийства.