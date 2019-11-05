Найдена предсмертная записка: на Одесчине школьник сиганул с большой высоты

Школьник покончил с собой в Черноморске.
Вечером возле одной из многоэтажек Черноморска Одесской области обнаружили тело 11-классника.
Школьник выбросился с балкона, расположенного на 16-м этаже дома, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Одесчине.
В полиции добавили, что в личных вещах парня нашли предсмертную записку. По предварительным данным, на теле погибшего не было признаков насилия.
По сведениям ведомства, семья школьника - благополучная. Парня положительно характеризовали по месту жительства и учебы.
Ранее сообщалось, что в начале ноября в Сумах студентка одного из вузов выпрыгнула из окна комнаты общежития, расположенной на восьмом этаже. Девушка получила травмы и скончалась.