Найдена предсмертная записка: на Одесчине школьник сиганул с большой высоты

В Черноморске школьник сиганул с большой высоты и погиб / УНИАН

Вечером возле одной из многоэтажек Черноморска Одесской области обнаружили тело 11-классника.

Школьник выбросился с балкона, расположенного на 16-м этаже дома, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Одесчине.

В полиции добавили, что в личных вещах парня нашли предсмертную записку. По предварительным данным, на теле погибшего не было признаков насилия.

По сведениям ведомства, семья школьника - благополучная. Парня положительно характеризовали по месту жительства и учебы.

Ранее сообщалось, что в начале ноября в Сумах студентка одного из вузов выпрыгнула из окна комнаты общежития, расположенной на восьмом этаже. Девушка получила травмы и скончалась.