"Как та проститутка": Порошенко на Луганщине "пощупала" женщина, в Сети посоветовали ему "успокоиться" – фото

Порошенко посетил Луганщину / facebook.com/petroporoshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко, доходы которого проанализирует ГБР, выполнил данное в эфире программы Савика Шустера обещание, и посетил Рубежное Луганской области.

Отметим, Порошенко при этом разместил фото-отчет.

"Как и обещал в эфире программы Савика Шустера, приехал в Рубежное на Луганщине, где встретился с переселенцами и местными активистами.

Дом для переселенцев в Рубежном следует достроить. Такие проекты нельзя замораживать. Европейская Солидарность проконтролирует, чтобы этот и другие проекты завершили и квартиры справедливо распределили между переселенцами", - во всеуслышание заявил пятый президент.

Добавим, что в комментариях под сообщением Порошенко упрекнули в том, что во время своей каденции он этого не сделал.

"Раньше некогда было с народом встречаться и думать про них а сейчас как та проститутка каждому в задницу заглядывает пидарашенка", - отметил Руслан Подгайный.

"Бухарь кончений", - высказался Юрий Атаманюк.

"А за пять лет слабо было это все сделать", - спросила Валентина Авраменко.

"Я уже спрашивала кто он такой какого хера он пиариться пусть уже успокоиться и опуститься на землю", - возмутилась Татьяна Ананишева.

"Приїхав то поцілуй їх в жо - у і радуйся2, - сказала Григорий Авраменко.

"Опять начал гастролировать с под танцовкой - с тетушками петрушками", - обратила внимание некая Светлана Васильевна.

При этом Петр Порошенко разместил очень любопытное фото, на котором его тискает некая женщина. В комментариях под фото кто-то спросил – "Что она делает?".

Порошенко пощупала женщина / facebook.com/petroporoshenko

"Щупае, чи не похудав", - ответила Любов Филоненко.

Читайте также"Две ушлепки, под коксом": из-за угрозы Зеленскому в Сети облаяли "дуру"-соратницу Порошенко - видеоНапомним, ранее в Государственном бюро расследований заявили о том, что экс-президент Петр Порошенко не явился на очередной допрос.

Об этом представитель ГБР рассказал в комментарии агентству Українські Новини.

"Его не было", - подчеркнул представитель Государственного бюро расследований.

В сообщении подчеркивается, что очередной допрос Порошенко запланирован на 7 ноября.