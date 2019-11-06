ГБР проанализирует доходы Порошенко за пять лет

Суд разрешил ГБР посмотреть зарплату и доходы Порошенко за 5 лет / УНИАН

Государственное бюро расследований получило доступ к информации о доходах экс-президента Петра Порошенко.

Печерский райсуд Киева постановил предоставить временный доступ к информации о суммах заработной платы, доходах и уплаченных Петром Порошенко страховых взносах за 5 лет, передает Украинская правда.

"Предоставить группе следователей... разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении Пенсионного фонда... и его структурных подразделениях и содержащих сведения о суммах начисления заработной платы, сумм начисления доходов, о суммах уплаченных страховых взносов ОСОБА_1 за период с 07.06. 2014 по 19.05.2019", - сказано в постановлении.

Такое решение суда связано с расследованием уголовного производства в отношении "вероятно незаконной переправки через государственную границу бывшего президента Украины, других должностных лиц" из-за тайного отпуска Петра Порошенко на Мальдивах,

Читайте такжеПорошенко прогулял еще один допрос: в ГБР рассказали деталиСуд определил срок действия постановления в течение одного месяца, который исчисляется со дня вынесения постановления следственным судьей (30 октября). Отмечается, что решение обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева дал добро следователям ГБР на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы Схемы, которые готовили расследование о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Ранее Рябошапка высказался о привлечении к ответственности Порошенко.