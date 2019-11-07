"Радикал возвращается в политику": политолог оценил драку Ляшко и Геруса

Ляшко напал на Геруса в рамках предвыборной кампании / скриншот из видео

Директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко высказал мнение, что выходка бывшего нардепа-радикала Олега Ляшко в аэропорту Борисполь, когда он накинулся с кулаками на политика Андрея Геруса, является банальной и продуманной заранее пиар-акцией.

"Никто из Офиса Президента не получал такую высокую и скандальную вспышку интереса, как эта драка между лидером Радикальной партии и Герусом", — отметил Небоженко в комментарии InfoResist.

По мнению политолога, это были первые шаги, демонстрирующие возвращение Ляшко в политику и далее он будет предпринимать очередные.

"Не исключено, что таким образом главный радикал страны пытается ворваться в возможные досрочные выборы, о которых ему мог намекнуть олигарх Ахметов", - констатировал он.

Небоженко акцентировал, что Ляшко, очевидно, надеется на досрочные выборы, и уже готов принимать в них участие. По словам эксперта, ожидания радикала могут не оправдаться, если Слуга народа получит существенную поддержку на предстоящих местных выборах.

Напомним, что бывший нардеп и главный радикал страны Олег Ляшко напал на главу энергетического комитета ВРУ Андрея Геруса и порвал ему рубашку.

Затем правоохранители определились с квалификацией производства по драке лидера Радикальной партии Олега Ляшко с нардепом от Слуги народа Андреем Герусом.