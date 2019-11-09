В Украине может вырасти плата за Интернет до 50 евро

Интернет в Украине может возрасти в цене / Myslo

В Интернет ассоциации Украины высказали опасение, что запланированное государственное регулирование интернета может спровоцировать серьезный скачок цен.

Как сообщает InternetUA со ссылкой на представителей ассоциации, аналитики серьезно опасаются, что рост стоимости окажет негативное влияние на развитие сети в стране.

"Никогда не было так тревожно за интернет в стране, как после того, как государство решило помочь в его развитии", — сообщил глава ассоциации Анатолий Пятников.

По утверждению представителей ассоциации, государственное регулирование может привести к уничтожению рынка и повышению цен на интернет.

"Когда останется, как в Европе, 3−4 оператора, тогда ценник и вырастет. В результате потребителю стоит готовиться к стоимости услуги в 40−50 евро (в месяц — Ред.)", — утверждают в ИнАУ.

Уточняется, что тревогу вызвали законопроекты Об электронных коммуникациях (№ 2264) и О развитии инфраструктуры для цифровой трансформации экономики и общества (№ 2320), которые находятся на рассмотрении в парламенте. Согласно данным законам, провайдеры услуг могут попадать под государственное регулирование.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законы № 128-IX и №129-IX, которыми вводятся обязательные кассовые аппараты для малого бизнеса. Главред разбирался в том, что еще предлагается этими законами и какие риски возможны для предпринимателей.