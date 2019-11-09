В "ЛНР" поставили Киеву ультиматум / Reuters

Отсутствие вооружённых людей на участках разведения сил на Донбассе является главным условием отвода вооружённых сил, заявил глава представительства "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

"В соответствии с пунктом 9 Рамочного решения трёхсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года нахождение сил и/или средств на участках разведения является нарушением, на которое руководство Вооружённых сил Украины должно оперативно реагировать для их устранения", - подчеркнул Филипоненко.

При этом он озвучил ультиматум, суть которого сводится к тому, что если Нацгвардия или полиция ВСУ появится там, то сражу же будет выдворена.

Филипоненко особо отметил, что в зоне отвода войск могут находиться исключительно представители СЦКК.

Также глава представительства "ЛНР" в СЦКК обратил внимание на слова временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о том, что после разведения сил и средств в Донбассе туда должны зайти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Филипоненко настаивает, что слова Тейлора воспринимаются как поощрение Киева к нарушению минских договорённостей, и посоветовал Западу не провоцировать Киев на это, пишу росСМИ.

Напомним:

8 ноября спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского Донецкой области начнется 9 ноября.

По словам представителя ОБСЕ, разведение сил в Петровском начнется в субботу, в 12:00 по киевскому времени.

"Трёхсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, согласовала дату и время начала возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября 2019 г, в 12:00 часов по киевскому времени", - подчеркнул Сайдик.

Читайте такжеОтвод войск в Петровском: в штабе ООС и в "ДНР" назвали разные даты8 ноября главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, ввод украинской полиции и Нацгвардии на участок разведения сил и средств в районе Золотого сделает невозможным разведение сил на новых участках.

Он пригрозил сорвать дальнейшее разведение сил и уточнил: "В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения Министерства госбезопасности и Министерства внутренних дел, ЛНР".