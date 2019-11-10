Опрос в ЛДНР: стало известно, как жители относятся к аннексии Крыма

В 2014 году Россия аннексировала Крым / Alexei Pavlishak/Imago Images

Подавляющее большинство жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей - 89,7% - не считают действия России в Крыму в 2014 году оккупацией и незаконным вторжением. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и Зеркала недели. Украина.

Уточняется, что только 9,8% жителей ОРДЛО придерживаются противоположного мнения.

Примерно такие же результаты наблюдаются и по отношению к утверждению: "Действия России в Крыму - это законная защита русскоязычных граждан, отчужденных Украиной". С ним оказались согласны 84,3% респондентов. Не согласились с этой позицией 15,2% человек, пишет Zn.ua.

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Как сообщал Главред, согласно этому же опросу, жители оккупированных территорий Донбасса наибольшую поддержку выразили президенту России Владимиру Путину – его поддерживает 11,2% опрошенных. Кроме того, 76% опрошенных согласны или почти согласны с тем, что войну на Донбассе следует называть внутренним конфликтом Украины.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года методом face-to-face. Были опрошены 1606 респондентов в неподконтрольных Украине частях Луганской и Донецкой областей. Погрешность результатов не превышает 3,2%.Напомним, советник СНБО по вопросам Донбасса Сергей Сивохо заявил, что не стоит доверять результатам опроса жителей оккупированных территорий, проведенным изданием Зеркалом недели при помощи компании Нью Имидж Маркетинг Групп, поскольку его невозможно было провести объективно.