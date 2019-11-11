Ночью в Киеве снова горел известный рынок

Причина пожара на рынке Юность пока что неизвестна / Фото Информатор

В ночь на понедельник, 11 ноября, в Киеве во второй раз за два месяца возник пожар на территории рынка Юность. Возгорание возникло около полуночи.

Огонь вспыхнул на крыше одного из торговых павильонов, а потом распространился и на внутренние помещения. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, передает Информатор.

На место пожара отправились несколько пожарных машин, медики и полиция. Около 00:40 спасателям удалось локализовать пожар. Спустя еще десять минут пожар полностью ликвидировали.

Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Напомним, 11 сентября в Деснянском районе Киева вспыхнул пожар на рынке Юность. Тогда над городом поднялся столб черного дыма. В результате инцидента обошлось без пострадавших.