Почему в Украине не спешат с легализацией оружия

Подрыв авто Игоря Сало / Пресс-служба полиции Киева

Только за последнее время в Украине произошло несколько громких случаев, связанных с ношением незаконного оружия и боеприпасов.

Так, в ночь на четверг в Святошинском районе Киева на ходу бросили гранату в автомобиль бизнесмена Игоря Сало, который занимается фармацевтическим бизнесом, в результате чего на месте происшествия погиб сотрудник охраны, который получил несовместимые с жизнью травмы. Сам бизнесмен и его попутчик были госпитализированы.

В конце октября в центре Киева от взрыва гранаты погиб бывший морской пехотинец, боец батальона Донбасс, командир группы Купол Виктор Дегтярев с позывным Сенсей. По словам очевидцев, взрыв произошел на лестнице около одного из киевских баров. Двое мужчин сидели, один из них держал гранату, которая взорвалась у него в руках.

При этом в разных городах страны то и дело возникают перестрелки на бытовой почве. Так, например, 6 ноября в Святошинском районе мужчина из автомата расстрелял своего соседа за его замечание о том, что мужчина незаконно подключился к общему электростояку.

Причин для такой наводненности незарегистрированным оружием в нашей стране несколько. Во-первых, потоку поступления оружия в Украине способствует непрекращающиеся боевые действия на Донбассе, а во-вторых – отсутствие законодательства, которое позволяло бы легально использовать оружие украинцам в целях самозащиты.

Тем не менее, украинские власти, как прошлые, так и нынешние, не считают проблему легализации оружия требующей немедленного решения. Каковы причины отказа от легализации и есть ли риски для граждан?

Легализация оружия: есть ли риски

Согласно статистике Министерства внутренних дел, на территории нашей страны находятся в незаконном обороте более 3 миллионов единиц нарезного оружия . Хотя фактически, утверждают эксперты, эта цифра может быть вдвое больше.

Юрист Виктор Шендибило уточняет, что легализация оружия, если таковая когда-либо произойдет, может касаться лишь короткоствольного нарезного оружия, тогда как все другие виды гражданского оружия и так требуют урегулирования законом, а не инструкцией, которую утвердило МВД и которая, по сути, на данный момент является единственным документом, который регулирует оборот оружия в стране.

Но, как утверждает юрист Виктор Шульга, прежде чем легализировать оружие, сначала необходимо привить обществу культуру обращения с оружием. "Она подкрепляется знаниями правильного хранения, обращения, демонстрации оружия, знаниями границ допустимого при применении и так далее. И правовая неосведомленность приведет к нежелательным последствиям. Так, в настоящее время при получении разрешения на охотничье оружие гражданин проходит соответствующее обучение, но при этом он не получает знаний в правовом поле. Это приводит к неосознанию последствий даже при Читайте также80% против. Почему Украине еще далеко до легализации огнестреловправильном использовании оружия", - объясняет Шульга.

Собственно, именно по этой причине в Украине и происходит множество бытовых конфликтов с использованием огнестрельного оружия. И если не продумать этот момент, то тогда, как считает адвокат Дмитрий Богуславский, возможно увеличение уровня преступности.

"В ситуациях бытовых конфликтов и нетрезвого мелкого хулиганства, которые сейчас заканчиваются максимум синяками, массовое владение оружием может привести к убийствам. Здесь вопрос не только и не столько в серийных убийцах, которые расстреливают школы и больницы, как в США, но такие случаи, безусловно, получают большой резонанс благодаря медиа, но существенно на статистику убийств они не влияют. Сторонники легализации оружия главным аргументом называют свое право на самозащиту, но они забывают, что в этом случае оружие будет не только у них. Кроме того, ощущение собственной защищенности (часто мнимое) провоцирует рискованное поведение. И в ситуациях, если сейчас лицо избегает встреч с группами агрессивных нетрезвых молодых людей, в случае наличия оружия у него может возникнуть желание провести воспитательную работу", - отмечает эксперт.

Но несмотря на это, риски для населения, по мнению Шендибило, на самом деле минимальны. "Никто не будет использовать легальную зарегистрированное оружие для совершения преступлений, наоборот - это позволит гражданам защитить себя от преступников. А для последних законодательный запрет на владение оружием и так не будет помехой. Кроме того, принятие полноценного закона об оружии и легализация оружия дают ряд других преимуществ: это и развитие территориальной обороны, и воспитания стрелковой культуры и ответственности, и конечно, экономический рост. Ведь закон регулирует вопросы обращения с оружием, которое может стимулировать спрос. Спрос, как и законные правила производства, стимулируют создание предприятий по производству оружия и боеприпасов (напомню, что у нас на 6-й год войны до сих пор нет полноценного патронного завода), создание стрелковой инфраструктуры, центров подготовки владельцев оружия. Кроме того, это все - налоги в государственную казну и новые рабочие места", - говорит Шендибило.

Легализация оружия: почему власти с ней медлят

Однако, сколько бы не спорили эксперты, до легализации оружия еще далеко из-за отсутствия политической воли. Собственно, об этом ранее сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на очередную зарегистрированную петицию на сайте президента, в которой авторы просили главу государства урегулировать этот вопрос.

"Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость совершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а потому не может быть поддержана", - отметил президент.

Однако казус ситуации в том, что спустя неделю после этого заявления президента депутаты от пропрезидентской партии зарегистрировали законопроект, которым предлагали создать единый госреестр гражданского оружия, что, по сути, и дает возможность для легализации.

Читайте такжеПочему в Украине все плохо с производством оружияНо, несмотря на турборежим парламентариев, этот документ не слишком торопятся рассматривать.

И подтверждает эту неспешность властей заявление главы Нацполиции Игоря Клименко, согласно которому легализация оружия возможна, однако не раньше, чем закончится война на Донбассе.

Эксперт центра структурной политологии "Выбор" Лилия Брудницкая отмечает, что на данный момент Нацполиция де-факто не справляется с ростом преступности, но полицейские не хотят терять формальную монополию на оружие. "Фактически, Нацполиция продолжает политику всех предыдущих украинских властей, когда парамилитарные организации и частные армии были условными гарантами целостности территории Украины. государства Украина. "В ситуации вооруженного конфликта на Востоке логичным было бы завести все оружие на руках у населения в правовое поле. Но почему-то преобладает иная точка зрения. На бытовом уровне, легальное оружие, по нынешнему законодательству, делает человека потенциально уязвимым в плане возможного похищения "ствола" и совершения им тяжкого преступления. Поэтому сейчас серые схемы вооружений выгодные, а легализация оборота оружия выведет ее из-под контроля, по крайней мере, силовых структур", - говорит Лилия Брудницкая.

При этом, несмотря на заявления президента, по ее мнению, узаконивать оружие сейчас поздновато, да и невыгодно Зеленскому.

"Это нужно было сделать еще в начале становления нашего государства как независимого, поскольку жесткое и логическое нормирование оборота оружия предотвращает в зародыше (или значительно усложняет) развитие нелегальных каналов поставки и оборота оружия. Другой критический период для этого был в 2014 году, но в то время мощные украинские политические и экономические игроки уже сформировали себе компактные, хорошо вооруженные и тщательно подготовленные мини-армии из персональных охранников, бывших военнослужащих и других лиц. Конечно, когда велись разговоры о легализации оборота оружия, власти не очень охотно подхватили их, соответствующие проекты были провалены. И что мы имеем сейчас? Неконтролируемый оборот большого количества оружия, отработанные со связями на разных ступенях государственного управления каналы поставок и реализации оружия, денежные лоббистские группы против легализации оборота оружия. Эти силы слишком мощные, им комфортно в парадигме "серых" и "черных" схем.

С одной стороны, мощное лобби цеплять опасно, особенно сейчас, когда Украина располовинена. С другой - вряд ли президент Владимир Зеленский может чувствовать себя уверенно, когда он имеет ограниченную поддержку легальных военных (на уровне руководства) и неизвестно сколько "стволов" на руках у добробатов и простых граждан. Это прямая угроза его жизни, не говоря уже о том, что уличная акция, к примеру, ста добробатовцев с перспективой, что среди них есть хотя бы один вооруженный, гораздо опаснее миллионного мирного митинга. К тому же каждая украинская власть озвучивала намерения легализовать оборот оружия, но ей не хватало сил. Думаю, и у Зеленского сил для решения этого вопроса пока мало", - убеждена эксперт.

Читайте такжеЛегализация оружия в Украине: Зеленский ответил на петициюЗаместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко объясняет, что причин, по которой власти медлят с легализацией оружия, на самом деле несколько: "Во-первых, отсутствие поддержки со стороны общественного мнения, так как около 10 процентов населения поддерживают принятие закона, и около 80 - против. И учитывая, что общественное мнение - это основной стимул для власти, то вряд ли можно ожидать, что она пойдет против большинства. Во-вторых, традиционно главный противник легализации - лобби со стороны МВД, которое может влиять на власть. Ведь в мире нет никаких реальных примеров, когда бы легализация меняла ситуацию с криминогенными угрозами. А все примеры, которые любит приводить оружейное лобби - не имеют подтверждения в официальных данных. Напротив, есть даже обратные примеры. Например, в Нью-Йорке, после установления ограничений, за 5 лет (с 2009 по 2014 год), количество убийств снизилось на 31,5%. Хотя не исключено, что это было вызвано и другими факторами - в частности, внедренной схеме противодействия "разбитым окнам" (криминологическая теория, которая активно внедрялась властями Нью-Йорке с целью снижения уровня преступности в городе, - Главред)".

По мнению Богдана Петренко, даже если и произойдет легализация оружия в Украине, то, скорее всего, оружие продолжат покупать в основном те, у кого оно уже есть. При этом принятие подобного закона, хоть и навряд уменьшит рынок нелегального оружия, но, по крайней мере, даст возможность систематизировать все требования к покупке, хранению и использованию оружия, а заодно и уменьшить коррупционные риски, связанные с разночтением ныне действующих подзаконных актов.

Анастасия Заремба, для Главред