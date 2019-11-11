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Арахамия рассказал, почему Зеленский пошел на перетряску руководства СБУ

11 ноября 2019, 23:39

Глава фракции Слуги народа объяснил, почему Владимир Зеленский решился провести перестановки в руководстве СБУ.

Арахамия
Давид Арахамия / УНИАН

Первый замглавы СБУ Владислав Бухарев был уволен из-за острой фазы конфликта с главой спецслужбы Иваном Бакановым.

С таким заявлением выступил руководитель фракции президентской политсилы Слуга народа Давид Арахамия, сообщает портал LIGA.

"У Бухарева с Бакановым все время были стычки. Эти стычки не приносили никому пользы", — заявил он.

По словам Арахамии, дабы не возникла ситуация "как во времена Демчины-Грицака, когда у нас были фактически две Службы безопасности внутри одной СБУ" президент Владимир Зеленский решил оставить одного Баканова.

Напомним, ранее Александр Леменов, главный эксперт StateWatch, оценил процесс реформирования СБУ Иваном Бакановым.  
 

СБУ Владислав Бухарев Иван Баканов Давид Арахамия
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