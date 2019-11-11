Арахамия рассказал, почему Зеленский пошел на перетряску руководства СБУ

Давид Арахамия / УНИАН

Первый замглавы СБУ Владислав Бухарев был уволен из-за острой фазы конфликта с главой спецслужбы Иваном Бакановым.

С таким заявлением выступил руководитель фракции президентской политсилы Слуга народа Давид Арахамия, сообщает портал LIGA.

"У Бухарева с Бакановым все время были стычки. Эти стычки не приносили никому пользы", — заявил он.

По словам Арахамии, дабы не возникла ситуация "как во времена Демчины-Грицака, когда у нас были фактически две Службы безопасности внутри одной СБУ" президент Владимир Зеленский решил оставить одного Баканова.

Напомним, ранее Александр Леменов, главный эксперт StateWatch, оценил процесс реформирования СБУ Иваном Бакановым.

