"Бить в челюсть": поколоченный Ляшко Герус раскипятился и жаждет реванша

Андрей Герус не исключает новой стычки с Олегом Ляшко / Скриншот

Уволенный накануне с поста представителя президента Украины в Кабинете министров, народный депутат от Слуги народа Андрей Герус прокомментировал драку экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту Борисполь.

"Если я еще раз встречусь с ним, было бы хорошо, чтобы он был без двух охранников. Один вмешивался в ситуацию, другой сидел на подстраховке. После этого получил очень много сообщений. Две трети людей писали, что надо было бить в челюсть. Реванш будет в правовом поле, — рассказал Герус журналистам после заседания фракции Слуги народа.

Он также пригрозил Ляшко тюремным заключением за нападение на него и подчеркнул, что народные избранники "не имеют права бить безработных бывших, которые были в неадекватном состоянии".

Читайте также"Радикал возвращается в политику": политолог оценил драку Ляшко и Геруса"Это было впервые для меня как депутата, теперь буду более подготовлен к тому, как действовать в такой ситуации. Думаю, что мы должны показывать пример гражданам", — отметил Герус.

В свою очередь глава фракции Слуги народа Давид Арахамия заявил, что его политическая партия решила направить Геруса на тренинг по дзюдо после драки с Ляшко.

"Провели (беседу) и даже решили направить его на тренинг по дзюдо. Не к Бойко, а в спортивную секцию", - сказал он журналистам.

Арахамия отметил, что на месте Геруса вступил бы в драку с экс-депутатом.

"По-моему, он должен был зарядить Ляшко сразу же после слова "здрасте", - резюмировал Арахамия.

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Ранее бывший нардеп и главный радикал страны Олег Олег Ляшко напал на Геруса и порвал ему рубашку. Правоохранители заявили, что такие действия Ляшко могут расцениваться как угроза или насилие в отношении государственного деятеля.