Курил и матерился: в ПТУ Ивано-Франковска разгорелся скандал с преподавателем

Сигареты / vesti.ua

Скандал с преподавателем разгорелся в одном из училищ на Прикарпатье. Ученики засняли как посреди занятий мужчина курил и нецензурно выражался в адрес подростков.

Отмечается, что инцидент произошел в Высшем профессиональном училище №13 г. Ивано-Франковск. Администрация учебного заведения уверяет, что ничего не знала о возможном конфликте с преподавателем. При этом в училище считают действия учеников провокацией.

Скандальное видео из училища обнародовало ТСН. В ролике видно, что преподаватель курит в аудитории во время пары. Кроме того, один из учеников попросил мужчину этого не делать, потому что у него астма и ему тяжело дышать. После этого комментария преподаватель начал матерится и выгонят подростка из кабинета.

"Он вел себя не так, как положено преподавателю. Спокойно с кофе мог курить на уроке, вызывающе себя вел, нецензурно выражался", – рассказал один из учеников.

После обнародования видео преподаватель ушел их училища. Другие же педагоги считают, что это просто провокация учеников, ведь они никому не жаловались, хотя ученики говорят об обратном. Уволившегося мужчину защищает и психолог-практик Лариса Франюк. По ее словам, у мастера не было никаких плохих показателей. Также администрация учебного заведения уверена, что у подростка, говорившего об астме, на самом деле нет никаких проблем со здоровьем.

"Мы уже сделали вывод, что ученик любит этим заниматься. Было видео, где он снимает, как ходит по мосту. Он такие видео любит снимать", – добавила Франюк.

В ПТУ проводит проверку городской департамент образования.

Напомним, что в Острожской академии разгорелся скандал между студенткой и администрацией ВУЗа.