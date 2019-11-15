"Беда и если холода": На Киевщине мужчина из-за долго за газ и свет зажег в квартире костер

Костер. Иллюстративное фото / УНИАН

В Белой Церкви, что на Киевщине, мужчина, в квартире которого отключили газ и электроэнергию за долги, разжег костер прямо в одной из комнат.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Главка Нацполиции по региону. Мужчина объяснил вызванным соседям полицейским, что хотел сделать себе ужин, а костер развел из-за отсутствия газа и света. Более того, по словам правоохранителей, от хозяина квартиры откровенно несло алкоголем.

В отношении "разжигателя" составили административные протоколы по статье 175-1 (Курение табачных изделий в запрещенных местах), по статье 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) УК Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку. До этого Главред статью с информацией о том, что украинцам нужно делать при отключении услуг ЖКХ за долги.