"Супербабушка" из Запорожья: 67-летняя украинка на гироскутере стала звездой Youtube

Валентине Комаровой трудно ходить, поэтому семья подарила ей гироскутер / скриншот

Пенсионерка из Запорожья Валентина Комарова освоила популярное среди молодежи средство передвижения – гироскутер – и стала звездой в Сети.

67-летней женщине трудно ходить, поэтому семья подарила ей гироскутер. Валентине Комаровой легко удается держать равновесие, она даже ездит на гироскутере с внучкой на руках.

Валентина Комарова на гироскутере / скриншот

О своей популярности в соцсетях украинка узнала от родственников из Венгрии.

"Они (родственники, - Главред) говорят, что где-то уже миллионов пять, поставили ругательства. Уже почтенный возраст у меня, это тоже о чем-то говорит. Гироскутер, конечно, очень хорошая вещь и очень удобна для тех, кто имеет большие семьи. Единственное, что не у всех людей моего возраста получится ездить, но не надо опускать руки, а пытаться держать интерес к жизни. Тогда у вас все будет хорошо", – цитирует Комарову UA:Запорожье.

Женщина не возражает, если и в дальнейшем ее видео будет собирать просмотры и лайки.

"Меня это не смущает. Ну это хорошо. Да, это хорошо. Люди здороваются со мной. Круг общения увеличивается. Дети говорят обо мне "Супербабушка", – рассказала пенсионерка.

Напомним, прожившая всю жизнь в Украине пенсионерка Нина Емельянова в 99 лет получила российское гражданство после переезда на постоянное место жительство в Нижневартовск к дочери.