Генерал рассказал о пагубной привычке "героя ДНР"

Павлов и вся его компания курили план, утверждает генерал-майор.
Главарь банды Спарта, "герой" самопровозглашенной "ДНР" Арсен Павлов ("Моторола") и вся его компания были планокурами (наркоманы, курящие план - анашу).
Боевиков после курения плана нельзя было оттащить от сгущенки, рассказал генерал-майор Олег Микац, который командовал 93-й отдельной механизированной бригадой украинской армии, в интервью УНИАН.
Собеседник добавил, что иногда приходилось приезжать на мероприятия ОБСЕ вместе с "Моторолой".
"Моторола" и вся его компания были планокурами… Мы слышали на каналах сепаратистов: "Сейчас будет явление "Христа" народу". И подъезжал "Моторола" на квадроцикле с сабвуфером. Все гремит, едет "король дороги". Курили они план - это невозможно", - сказал Микац.
Напомним, Арсен Павлов был уничтожен в захваченном боевиками Донецке 16 октября 2016 года. СМИ писали, что "Моторола" ликвидирован в результате взрыва, который прогремел в подъезде жилого дома.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.