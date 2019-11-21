Генерал рассказал о пагубной привычке "героя ДНР"

Арсен Павлов ("Моторола") был наркоманом, сообщил генерал / vk.com/uptowndog

Главарь банды Спарта, "герой" самопровозглашенной "ДНР" Арсен Павлов ("Моторола") и вся его компания были планокурами (наркоманы, курящие план - анашу).

Боевиков после курения плана нельзя было оттащить от сгущенки, рассказал генерал-майор Олег Микац, который командовал 93-й отдельной механизированной бригадой украинской армии, в интервью УНИАН.

Собеседник добавил, что иногда приходилось приезжать на мероприятия ОБСЕ вместе с "Моторолой".

"Моторола" и вся его компания были планокурами… Мы слышали на каналах сепаратистов: "Сейчас будет явление "Христа" народу". И подъезжал "Моторола" на квадроцикле с сабвуфером. Все гремит, едет "король дороги". Курили они план - это невозможно", - сказал Микац.

Напомним, Арсен Павлов был уничтожен в захваченном боевиками Донецке 16 октября 2016 года. СМИ писали, что "Моторола" ликвидирован в результате взрыва, который прогремел в подъезде жилого дома.