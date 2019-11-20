На крутом вираже: в Одессе женщина на скорости вылетела из маршрутки - видео

Что тут скажешь - порой общественный транспорт в Украине становится реально смертельно опасным.
В Одессе произошло жуткое происшествие с 38-летней пассажиркой, которая выпала из маршрутки - во время поворота с улицы Мельницкая на улицу Степовая.
Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube. По данным медиков, в результате аварии потерпевшая получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмы и перелома правого бедра. Сейчас она находится в больнице, а полиция выясняет причины инцидента.
Напомним, ранее в Запорожье маршрутка снесла с дороги подростка. До этого в Одесской области маршрутка прямо на ходу ушла под землю.