На крутом вираже: в Одессе женщина на скорости вылетела из маршрутки - видео

Момент инцидента с маршруткой / скриншот из видео

В Одессе произошло жуткое происшествие с 38-летней пассажиркой, которая выпала из маршрутки - во время поворота с улицы Мельницкая на улицу Степовая.

Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube. По данным медиков, в результате аварии потерпевшая получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмы и перелома правого бедра. Сейчас она находится в больнице, а полиция выясняет причины инцидента.

Напомним, ранее в Запорожье маршрутка снесла с дороги подростка. До этого в Одесской области маршрутка прямо на ходу ушла под землю.