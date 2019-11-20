Бортпроводник перепутал Киев и Москву при объявлении посадки: курьезное видео

Бортпроводник Wizz Air перепутал Москву и Киев / Reuters

При посадке в киевском аэропорту Жуляны бортпроводник авиакомпании WizzAir, выполняющей 18 ноября рейс из Лондона, поприветствовал пассажиров авиалайнера с посадкой в Москве.

Пассажиры отреагировали на инцидент по-разному, но многие позитивно, поскольку были слышны аплодисменты. Видеозапись появилась на канале YouTube.

"Леди и джентльмены, WizzAir рад приветствовать вас… в Москве", — услышали пассажиры после приземления в украинской столице.

После бортпроводник исправился и поприветствовал пассажиров уже в Киеве.

Автор видео рассказывает, что его знакомые ехали из Британии в Украину, чтобы посетить Государственный музей авиации им. Олега Антонова.

"Некоторые пассажиры, включая моих друзей, были в шоке в течение пары секунд. Они твердо были уверены, что сели не на тот самолет и оказались не в том городе", - отметил он.

Напомним, Boeing 737 из Египта с 198 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Харькове.

Ранее Боинг с премьер-министром Японии на борту загорелся в небе. Происшествие произошло по пути в Таиланд, где проходит крупный саммит.