"Покажи бумажку, идиот": Арахамия ответил на обвинения в двойном гражданстве

Давид Арахамия / УНИАН

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил на обвинения экс-нардепа Игоря Мосийчука о его американском гражданстве.

"Вот сейчас какой-то человек, которого все знали, коррупционер, которого вся страна на видео видела, говорит, что у меня есть гражданство США, например, или, возможно, US person, и что на каждое слово Арахамии будет 100 бумажек. Да покажи хоть одну бумажку", - заявил он в комментарии журналистам.

Он также прокомментировал заявление о том, что у Мосийчука есть соответствующие документы.

Читайте также"Лучше внутри трахаться": Арахамия рассказал о "договорняках" в Раде"Пусть он покажет! У меня есть бумажка, что он клинический идиот... потому что он на всю страну говорит – и не может подтвердить ничем. Пусть подтвердит", - добавил "слуга народа".

Арахамия добавил, что Мосийчук раскручивает скандал, чтобы повысить себе популярность.

"Он своим друзьям жалуется, что у него только 100 лайков в Фейсбуке. Не хочу из него звезду делать. У него 100 лайков. Жалко мне человека: он ушел из политики – никто его не замечает, не лайкает, вот он хочет какой-то скандал... Арахамиягейт – давайте назовем это "Арахамиягейт", - резюмировал Арахамия.

Отметим, что Мосийчук в своем Телеграм-канале поставил несколько вопросов Арахамии.

"Скажите, пожалуйста, в 2010 году, когда Вы работали в США компания Microsoft подавала иск в американский суд к компании TemplateMonster, соучредителем которой в то время были Вы и в судебных материалах Давид Арахамия, то есть Вы, фигурирует, как US person (гражданин США)?

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Можете ли Вы сейчас продемонстрировать свой украинский загранпаспорт с американской визой и отметками о пересечении границы США?", - написал Мосийчук.

Напомним, ранее нардепа Вадима Рабиновича обвинили в том, что у него есть израильское гражданство.