Украина вышла в мировые "лидеры" по числу жертв от мин

Украина вышла в "лидеры" по числу жертв от мин / flickr.com/photos/ministryofdefenceua

Украина входит в число стран с самым высоким количеством жертв и пострадавших от мин, а площадь заминированных территорий превысила 7 тысяч квадратных километров.

Как говорится в докладе Landmine Monitor 2019 международной неправительственной организацим Handicap International, в 2018 году в Украине от наземных мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 325 человек.

В документе также подчеркивается, что Украина оказалась на пятом месте в мире в рейтинге стран с самым высоким количеством жертв от этой разновидности боеприпасов.

the-monitor.org

Напомним, ранее сообщалось о том, что Финляндия готовит для Украины пакет помощи на €600 тысяч для разминирования на Донбассе.