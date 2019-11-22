Украина вышла в мировые "лидеры" по числу жертв от мин

В 2018 году в Украине от наземных мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 325 человек.
Украина входит в число стран с самым высоким количеством жертв и пострадавших от мин, а площадь заминированных территорий превысила 7 тысяч квадратных километров.
Как говорится в докладе Landmine Monitor 2019 международной неправительственной организацим Handicap International, в 2018 году в Украине от наземных мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 325 человек.
В документе также подчеркивается, что Украина оказалась на пятом месте в мире в рейтинге стран с самым высоким количеством жертв от этой разновидности боеприпасов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Финляндия готовит для Украины пакет помощи на €600 тысяч для разминирования на Донбассе.