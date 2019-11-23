Взрыв в жилом доме в Киеве: виновники могут сесть на 7 лет

Взрыв призошел в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 / Фото Информатор

Появились детали взрыва, который прогремел в центре Киева в ночь на пятницу, 22 января, в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67.

Как сообщалось, детонация произошла около 23:00 в шахте лифта одного из подъездов жилого дома. Из-за детонации с обеих сторон парадного вынесло окна, повреждены стены подъезда. В пресс-службе полиции уточнили, что в результате взрыва пострадавших нет, повреждена только внутренняя отделка подъезда.

Офицеры полиции провели поквартирный обход и опросили свидетелей и жителей дома. Также следователи провели осмотр места происшествия и обнаружили и изъяли оттуда деформированные металлические фрагменты, которые направили на экспертизу.

Копы проводят осмотр места проишествия / Фото пресс-службы полиции

Тем временем сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции изымают записи с камер видеонаблюдения и проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить и задержать причастных лиц к данному правонарушению.

Правоохранители открыли производство по ч. 4 ст. 296 Хулиганство Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, 16 ноября в Деснянском районе Киева на ул.Карла Маркса 16 ноября произошел взрыв в общежитии, в результате которого один человек погиб на месте, а второй – при оказании медицинской помощи. По данным полиции, в одной из комнат общежития взорвалась граната. Личности погибших установлены. Они сами не из Киева, в столицу приехали на работу: один работал охранником, а второй – на строительстве.