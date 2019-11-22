Нардепа от Слуги народа уличили в координации титушек во время Майдана

Очередной слуга народа оказался в эпицентре скандала / Фото: Facebook/Сергей Литвиненко

Бывший нардеп и журналист Игорь Луценко заявил, что депутат от Слуги народа Сергей Литвиненко в 2014 году 24 раза говорил по телефону с "правой рукой" криминального авторитета Алексея Чеботарева, который во время Майдана финансировал титушек.

"Помните такого депутата Сергея Литвиненко, который попался на кнопкодавстве, и которого я тогда узнал, как лицо, чья фамилия фигурирует в материалах уголовного производства в отношении моего похищения? Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые, как говорят, до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба (Алексей Чеботарев). Чеба во время Майдана финансировал титушок, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - написал Луценко в Facebook.

По словам журналиста, Литвиненко в дни протестов на Майдане 24 раза созванивался с подчиненным Чеботарева, который не менее часто звонил и другим соучастникам преступных событий.

"У меня нет сомнений, что в те кровавые ночи Литвиненко 24 раза общался с бандитами исключительно для того, чтобы отговорить их от плохих дел!" – с сарказмом заявил Луценко.

Напомним, согласно материалам следствия, титушки из группы Алексея Чеботарева напали на Игоря Луценко и Юрия Вербицкого 21 января 2014 года. Впоследствии тело Вербицкого обнаружили в Бориспольском районе Киевской области.

/ Фото: Facebook/Игорь Луценко

Напомним, Коллегия судей Верховного суда приняла решение относительно кассационной жалобы по делу "титушки" Юрия Крысина.

Ранее сообщалось о том, что Крысин на суде оскорбил мать убитого журналиста Веремия.