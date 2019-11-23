Короткое замыкание: у легендарного ветерана АТО сгорел новый дом

Ветеран просит помощи в восстановлении сгоревшего дома / Фото: Facebook/Василий Коряк

В Белой церкви у ветерана войны на Донбассе и командира батальона патрульной полиции Василия Коряка сгорел недавно отстроенный дом.

"Напишу сразу сюда и всем. Дом сгорел, вчера вечером, мы не спали еще. Замыкание проводки в сарае (который был впритык к дому), когда я выскочил — уже ничего не смог сделать со своими тремя огнетушителями. Не диверсия и не поджог, точно", - написал пострадавший в Facebook.

По словам Коряка, его семье удалось вынести документы, оружие и часть личных вещей, а также отогнать в безопасное место автомобили. В результате пожара никто не пострадал. Ветеран с женой и детьми сейчас временно проживает в доме у родителей и намерен восстановить из пепла и свое жилье.

/ Фото: Facebook/Василий Коряк

/ Фото: Facebook/Василий Коряк

"Финал. Дома нет. И воспринял как-то спокойно. Даже слишком спокойно. Понял, что нужно выносить все что успею. Спасибо тем, кто прибежал и помогал, вынесли немало. В тот момент для себя решил, что это - ноль. Точка отсчета", - написал он.

Ветеран поблагодарил всех, кто помог вещами. Он намерен собирать средства для восстановления дома, поэтому просит помощи у всех небезразличных.

Напомним, в селе Медведевка Чигиринского района Черкасской области в одном из жилых домов произошел пожар, погибли двое маленьких детей, один малыш - мальчик, 2019 года рождения, попал в реанимацию.

Ранее сообщалось, что в захваченной боевиками "ДНР" Горловке был пожар, погибли дети. Трагедия произошла в Калининском районе города, жертвами возгорания стали трое детей.