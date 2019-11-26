"Хочешь обос*аться?!" В Одессе сотрудница полиции кидалась на прохожих и угрожала удостоверением

Женщина показала удостоверение на имя майора полиции и старшего инспектора Екатерины Билоус / скриншот

В Суворовском районе Одессы произошел конфликт между сотрудницей полиции и местными жителями. Женщина была одета не по форме, при этом вела себя дерзко и вызывающе.

На видео, которое попало в Сеть видно, что женщина фотографирует номерные знаки автомобиля, толкается и нецензурно выражается. Что стало причиной конфликта между ней и группой молодых людей – непонятно. Когда ее попросили показать документы, женщина сказала: "Хочешь обос*аться? На, обос*ысь". Потом она показала удостоверение на имя майора полиции и старшего инспектора Екатерины Билоус. Также на кадрах видно, как она толкает оппонентов. Один из них сообщил, что она ударила его в лицо.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

На инцидент отреагировал начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области. В связи с недостойным поведением правоохранителя назначено служебное расследование. Дерзкая сотрудница полиции будет отстранена от выполнения служебных обязанностей до окончания расследования.

Напомним, в октябре в Одессе двое полицейских жестоко избили задержанных, выбивая из них признанеия в краже. А в прошлом году в Кременчуге Полтавской области полицейские ограбили и пытались убить мужчину, которого до этого жестоко избили их коллеги, находившиеся в нетрезвом состоянии.