"Завершение медового месяца": политолог пояснил падение рейтинга Зеленского

Политолог назвал причины падения рейтинга Зеленского / Фото: УНИАН

Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что за падением рейтинга президента Владимира Зеленского кроются не проблемы, а эмоциональное состояние избирателей.

"Это абсолютно закономерная ситуация. Это называется завершение медового месяца – эйфория проходит, завышенные ожидания, которые были в первые месяцы и которые обусловливали завышенные рейтинги, они тоже проходят. Сейчас просто идет возврат к норме. Все относительно", - цитирует эксперта InfoResist.

По словам Фесенко, падение рейтинга наблюдалось в первые месяцы работы у всех президентов Украины, и Зеленский не стал исключением из правил. Политолог добавил, что данный процесс можно считать вполне закономерным, его лишь усугубляют текущие проблемы.

"Конечно, отчасти работают дискуссии вокруг земельной реформы, потому что мы видим, что, например, абсолютное большинство украинцев поддерживают миротворческие усилия Зеленского – 75%. А по земельной реформе, и вообще по социальным вопросам, отношение более критичное. Это традиционная проблема для украинского общества. Простые наши сограждане реагируют на социально-экономическую ситуацию более критично. И, естественно, это сказывается на рейтингах и президента, и правительства", – сказал эксперт.

Фесенко напомнил, что большее внимание следует убелить рейтингам Кабмина и парламента, которые снижаются с гораздо более значительной скоростью.

"Отношение к Зеленскому более позитивное, чем к его фракции, партии, к парламенту и к правительству. То есть все-таки пока что личное позитивное отношение к Зеленскому сохраняется, люди разделяют претензии к его команде и к самому президенту", – резюмировал Фесенко.

Напомним, опрос показал, что к президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 52% украинцев, при этом негативное отношение к главе государства разделяют 19%.

Ранее сообщалось о том, что уровень поддержки Зеленского снизился до 66%.