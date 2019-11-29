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"Неимоверная наивность": эксперт пояснил, можно ли отгородиться стеной от Донбасса

29 ноября 2019, 22:34

Аналитик полагает, что Киеву нельзя терять поддержку мирового сообщества.

Донбасс
Эксперт убежден, что Украине нельзя отделяться от Донбасса / Фото: REUTERS

Российский политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага) Александр Морозов высказал мнение, что даже без вхождения Донбасса в состав РФ этот регион уже полностью стал российским, однако вовсе не означает, что от данных территорий необходимо полностью отказаться.

"Некоторые утверждают, что Украина может отказаться от Донбасса, отгородиться от него стеной и укреплять собственную обороноспособность. Такое заявление, в частности, сделала фракция "Голос", Святослав Вакарчук. Эта идея витает в воздухе, ее высказывают многие в "кухонных разговорах" и готовы хлопнуть по столу", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам эксперта, предлагающие отделение политики не понимают всю сложность мировой политики, с которой Украине необходимо непременно считаться.

"Дело в том, что, если Украина вдруг в одностороннем порядке заявит, что так поступит с Донбассом, совершенно не имея при этом предварительных кулуарных договоренностей и подготовки с ведущими странами и мировым сообществом, она попросту останется одна с этим безумным решением. И тогда никакую обороноспособность она укрепить не сможет. Потому что, приняв такое решение в одностороннем порядке, она потеряет и всю международную помощь. Такого рода решения принимаются только надежным большим международным альянсом, консорциумом, в который должна входить и сама Украина", - подчеркнул он.

Читайте также"Пять сценариев": в СНБО рассказали о возвращении ДонбассаМорозов убежден, что заявления партии Голос и ее лидера Святослава Вакарчука поражают наивностью и некомпетентностью.

"Заявление Вакарчука потрясло меня неимоверной наивностью. Ведь авторы этого заявления не отдают себе отчета в том, что, если выйти из Минских соглашений, то придется начать двусторонние переговоры с Россией, в частности, с Путиным. Ведь любые мелкие вопросы, включающие не только обмен пленными, но и передвижение людей через линию разграничения, как и любые другие вопросы, окажутся в подвешенном состоянии. Так как в случае выхода из Минских соглашений не будет ни контактных групп, ни экспертов, участвующих в переговорах, ни европейских дипломатов. И тогда президент Зеленский до конца своих дней, сидя в темной комнате с Путиным, будет решать какие-то вопросы. В этом случае не только Зеленский, но и любой другой президент Украины, потерпит оглушительное поражение", - подытожил спикер.

Напомним, Морозов во время чата в Главреде также отметил, что построенный Россией мост через Керченский пролив в захваченный Крым - Керченский/Крымский мост - имеет для Кремля огромное символическое значение.

Как ранее сообщалось, Морозов полагает, что украинцы обломали планы российского президента Владимира Путина.

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