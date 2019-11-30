  1. Главная
  3. Украина

Макрон наградил командующего ВМС почетным орденом Франции

30 ноября 2019, 20:31

Церемония состоялась на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot.

  • Орден Франции для Воронченко Фото: Facebook/ВМС Украины
  • Орден Франции для Воронченко Фото: Facebook/ВМС Украины
  • Орден Франции для Воронченко Фото: Facebook/ВМС Украины
  • Орден Франции для Воронченко Фото: Facebook/ВМС Украины
  • Орден Франции для Воронченко Фото: Facebook/ВМС Украины

В Одессе 30 ноября состоялось торжественное награждение командующего ВМС Украины Игоря Воронченко национальным орденом Франции.

"Сегодня, 30 ноября в городе Одесса командующего ВМС ВС Украины адмирала Игоря Воронченко награжден национальным орденом Французской Республики За заслуги", - сообщает ВМС ВС Украины в Facebook.

Церемония прошла на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot, на котором Воронченко получил орден из рук посла Франции в Украине Этьена де Понсен.

"Президент Франции Эмманюэль Макрона лично наградил господина адмирала этим орденом и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС", — сказал де Понсен.

Дипломат акцентировал, что стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей демонстрируют успешность сотрудничества украинской и французской сторон. Он отметил важность остановки французских судов в Одессе и высказал надежду на дальнейшее развитие украино-французского сотрудничества.

Читайте также"Не в пользу Украины": командующий ВМС Воронченко озвучил количество кораблей РФ на Азове"Это награда не мне, как личности, это оценка деятельности всех Военно-Морских Сил ВС Украины. Между нашими флотами поддерживается плодотворное сотрудничество", — отметил Воронченко.

Командующий ВМС также отметил важность дислокации французских кораблей в порту Одессы и добавил, что это залог безопасности региона. По словам Воронченко, совместные учения Украины и Франции приближают Киев к стандартам НАТО.

Напомним, Воронченко заявил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе во время летних учений.

Как ранее заявлял Воронченко, Россия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о якобы возврате трех украинских военных кораблей.

Франция Эммануэль Макрон Игорь Воронченко новости Одессы новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Макрон наградил командующего ВМС почетным орденом Франции». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:36
M1 Music Awards 2019: победители всех номинаций и выступления
21:35
"В рот вы*бу": экс-соратник Януковича пригрозил прокурору нетрадиционной расправой
21:30
Порнозвезда лукаво и развратно показала прелести на фото Фото
21:26
Гороскоп на завтра: кому прочат лавры, а кто может ударить лицом в грязь
21:23
"Часто не надо намекать": Зеркаль рассказала об увольнении из МИД
20:51
"Принадлежит агрессору": Бородянский требует переименовать УПЦ МП
20:31
Макрон наградил командующего ВМС почетным орденом Франции Фото
19:57
Украина узнала соперников на Евро-2020
19:53
"Власть дьявола возобладала": в УПЦ знали о наркозависимости пойманного с амфетамином попа
19:30
Маникюр на Новый год 2020: самый модный зеленый маникюр зима 2020 фото новинки Фото
19:21
Открыть священные чакры: астролог объяснила простой путь к успеху
19:04
Фонду жены Порошенко дадут 150 миллионов из бюджета
19:00
M1 Music Awards 2019: смотреть видео церемонии награждения онлайн от 30-11-2019 Видео
18:50
Амосову снова восстановили в должности ректора медуниверситета имени Богомольца
18:38
В ОБСЕ заговорили о новых участках разведения сил на Донбассе
18:25
Киевлянам пригрозили отключать электричество за долги: что известно
18:14
"Шаг к международному признанию": в России отреагировали на скандал с Apple и Крымом
18:00
Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн 30-11-2019 прямой эфир Видео
17:48
Госпогранслужба задержала грузовик с 370 кг героина Фото Видео
17:33
Зеленский анонсировал встречу со студентами, избитыми "беркутовцами" на Майдане в 2013 году
17:21
"Ущерб исчисляется в миллионах": глава Ощадбанка назвал унесенную из взорванного отделения сумму Фото
16:56
"Нас обманывают": Кравчук дал хитрый совет Зеленскому перед встречей с Путиным
16:30
"Понесут ответственность": Бородянский нацелился регулировать контент в блогосфере
16:09
Смертоносное землетрясение в Албании: количество жертв достигло полусотни Фото Видео
15:54
В России поставили условия Украине для прямых поставок газа
15:26
"Большие сомнения": демограф распекла Дубилета из-за электронной переписи
14:55
В Полтаве вандалы разбили памятник в честь погибших героев АТО Видео
14:31
В Кабмине не исключили закупку газа напрямую в России
14:09
"Зарплаты в конвертах" для слуг народа: НАБУ открыло дело
14:09
Как приготовить вкуснейший торт Спартак: пошаговый простой рецепт Фото
13:55
"Бред и посмешище": в Сети ответили спикеру Госдумы, накаркавшему Украине потерю областей
13:28
Цены на отопление должны быть снижены уже в декабре – Зеленский Видео
13:24
В аннексированном Крыму резко возросло число ВИЧ-инфицированных женщин Видео
13:06
"Раздолбайство": под Киевом внезапно позеленело озеро
12:30
"Пожар, взрыв и три тела": в Харькове случился ужасный инцидент Фото
12:11
Посеявшие бурю сторонники Порошенко заскулили, получив обратку мнение
12:00
Мощный взрыв в Ощадбанке: выяснилось, чем в Киеве могли подорвать банкомат Фото Видео
12:00
Топ-модель по-украински 3 сезон 14 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 29-11-2019 Видео
12:00
Канадка, британка и андеркат - самые трендовые мужские стрижки 2019-2020 - 36 фото Фото Видео
11:31
На Майдане погиб 121 человек: в ГПУ назвали точное число виновных Видео
10:50
Опасные мечты: о чем нельзя мечтать женщинам и о чем вообще нельзя мечтать
10:39
Почему украинцы "разлюбили" Зеленского мнение
10:31
Синоптик предупредил, когда Киев притрусит снегом: названа дата Фото Видео
10:14
"Обосрались, когда шарахнуло": в Киеве грабители взорвали Ощадбанк - видео Видео
10:01
В Apple оправдались за "российский" Крым Видео
10:00
Маникюр зима 2020: модный и самый красивый маникюр на Новый год крысы - 44 фото Фото
10:00
M1 Music Awards Пять 2019 Украина: полный список участников и номинации Фото Видео
09:37
Пособник оккупантов в Крыму назвал поведение Украины в ООН мракобесием
09:30
ДиКаприо выдвинули серьезное обвинение Видео
09:00
Путин назвал самую важную тему для России и бросил камень в огород СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять