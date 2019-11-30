Макрон наградил командующего ВМС почетным орденом Франции

В Одессе 30 ноября состоялось торжественное награждение командующего ВМС Украины Игоря Воронченко национальным орденом Франции.

"Сегодня, 30 ноября в городе Одесса командующего ВМС ВС Украины адмирала Игоря Воронченко награжден национальным орденом Французской Республики За заслуги", - сообщает ВМС ВС Украины в Facebook.

Церемония прошла на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot, на котором Воронченко получил орден из рук посла Франции в Украине Этьена де Понсен.

"Президент Франции Эмманюэль Макрона лично наградил господина адмирала этим орденом и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС", — сказал де Понсен.

Дипломат акцентировал, что стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей демонстрируют успешность сотрудничества украинской и французской сторон. Он отметил важность остановки французских судов в Одессе и высказал надежду на дальнейшее развитие украино-французского сотрудничества.

Читайте также"Не в пользу Украины": командующий ВМС Воронченко озвучил количество кораблей РФ на Азове"Это награда не мне, как личности, это оценка деятельности всех Военно-Морских Сил ВС Украины. Между нашими флотами поддерживается плодотворное сотрудничество", — отметил Воронченко.

Командующий ВМС также отметил важность дислокации французских кораблей в порту Одессы и добавил, что это залог безопасности региона. По словам Воронченко, совместные учения Украины и Франции приближают Киев к стандартам НАТО.

Напомним, Воронченко заявил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе во время летних учений.

Как ранее заявлял Воронченко, Россия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о якобы возврате трех украинских военных кораблей.