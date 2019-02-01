"Кому нужен тот мост, он сам завалится": главком ВМС ответил на обвинения Путина

Крымский мост

Открытый в 2018 году Крымский мост через несколько лет обрушится из-за того, что строился на сломе тектонических плит и неверно проектировался.

Таким образом главком ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко ответил на обвинения, которые озвучил президент РФ Владимир Путин в адрес захваченных в Керченском проливе украинских моряков в том, что они якобы планировали совершить атаку на Крымский мост.

"То, что там какие-то слухи распространяет президент Российской Федерации, мол они шли подрывать мост, — да кому этот мост ваш нужен?! Даже при наличии того вооружения на катерах. Ну это абсурд — идти какими-то камикадзе взрывать тот мост. Он и так завалится через несколько лет, потому что спроектирован неверно и стоит на сломе тектонических плит", — заявил Воронченко, передает Радио Свобода.

Напомним, недавно ПАСЕ приняла резолюцию по Азову и Керченскому проливу.

Как известно, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали освободить захваченных Россией украинских моряков.

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.