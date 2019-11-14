Адмирал Воронченко заподозрил РФ в отработке ракетного удара по Одессе

Воронченко с опасением заявил о маневрах России в Черном море / Фото: УНИАН

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе во время летних учений.

Как сообщает Думская, такое заявление он сделал во время выступления на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона.

По словам Воронченко, во время учений российские самолеты осуществили условный пуск в 60 километрах от Одессы. Затем, подчеркнул он, повернули в сторону пролива Босфор, выполняя заведомо провокационные действия.

Воронченко добавил, что количество российских военных кораблей в Черном море за последние пять лет увеличилось — с 34 до 49 единиц. Также, по его словам, вызывает опасение увеличения количества подводных лодок РФ, которых стало больше на шесть единиц.