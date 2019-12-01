"Украине – быть": Зеленский обратился к украинцам по случаю годовщины референдума

Зеленский напомнил о важных исторических событиях для Украины / УНИАН

Президент Владимир Зеленский напомнил украинцам, что 1 декабря 28 лет назад состоялся исторический Всеукраинский референдум по поддержке Акта провозглашения независимости Украины.

"90% украинцев на Закарпатье и Волыни, на Донбассе и Львовщине, в Одессе, Харькове, Днепре, Луганске и в Крыму, собственно, в каждом уголке нашей Родины, сказали: Украине — быть! И это действительно праздник! Потому что в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране", - написал гарант в Facebook.

Глава государства напомнил, что уже целое поколение детей выросло в независимой Украине и для их будущего украинцы должны быть едиными.

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на призыв президента акцентировать внимание на историческом событии, чтобы на будущее сделать выводы.

"Люди голосовали за независимость, украинцы и подумать не могли, что своя власть так будет пренебрежительно относиться к своему народу и к стране, в которой проживают", "Растранжирить огромное богатство доставшееся от Союза в 1991 году и радоваться этому в 2019, это за гранью разума. Неужели Украина сошла с ума поголовно?", "Тяжело дается независимость с таким агрессивным соседом. Не сдавайте Украину в нормандском. Пусть референдум народный решит. Вы так обещали и так честно", - написала интернет-публика.

Напомним, опрос показал, что к президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 52% украинцев, при этом негативное отношение к главе государства разделяют 19%.

Ранее сообщалось о том, что уровень поддержки Зеленского снизился до 66%.