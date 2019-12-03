"Бросили в колодец": на Киевщине жестоко расправились с бизнесменом-иностранцем

На Киевщине убили бизнесмена из Грузии / kyiv.gp.gov.ua

В Киевской области застрелили бизнесмена-грузина, который приехал в Киев по делам, а тело бросили в заброшенный колодец.

Иностранец пропал вечером 26 ноября - в центре столицы сел в свое авто, уехал в неизвестном направлении и перестал выходить на связь, сообщили в прокуратуре Киева.

Позже тело пропавшего бизнесмена с огнестрельными ранениями нашли на Киевщине в заброшенном колодце. Правоохранители выяснили, что к убийству причастны двое жителей региона, их задержали.

"…за материальное вознаграждение совершали действия, направленные на сокрытие тела и уничтожение вещественных доказательств… задержанным сообщили о подозрении в пособничестве в умышленном убийстве", - отметили в ведомстве.

Во вторник, 3 декабря, в Киеве Шевченковский райсуд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права на внесение залога для выхода на свободу.

Ранее сообщалось, что в центре Киева вечером 1 декабря было совершено покушение на жизнь депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, погиб 3-летний сын политика Александр. Правоохранители задержали подозреваемых в совершении покушения на депутата.