Украинцы стали чаще прибегать к медицинскому страхованию

Специалисты страховых компаний отмечают рост количества застрахованных по программам добровольного медицинского страхования, сообщают страховщики.

"Мы видим, что в течение последних 2-х лет количество желающих застраховаться постоянно растет", - отмечает заместитель председателя правления страховой компании ИНГО Украина Сергей Майстренко.

Страховщики добавляют, что на рост спроса повлияла в том числе и медицинская реформа.

"Больше интересоваться медицинским страхованием стали не только юридические лица, но и рядовые граждане. Медицинская реформа, которую проводит правительство, познакомила людей с принципами страхования. Они стали лучше понимать, как работает система, как можно сэкономить на медицине и получить качественное медицинское обслуживание за приемлемые деньги. Для этого не нужно "благодарить" врачей или стоять в очередях", - объясняет эксперт.

По данным ИНГО, количество застрахованных за последний год увеличилось на 31%. В компании уточнили, что в течение 9 мес 2019 оплатили лечение своих застрахованных более 128 млн грн. Почти 40% этой суммы было направлено на оплату амбулаторно-поликлинической помощи для взрослых. Еще 22% потрачено на приобретение лекарств и средств медицинского назначения. Также компания выплатила помощь для взрослых в рамках стационара (10%), услуги стоматологии (9%), амбулаторно-поликлинической помощи для детей (8%), стационарную помощь для детей (2%) и остальные услуги (9%).

За это время в медицинский контакт-центр страховой компании поступило более 281 тыс обращений, что на 31% больше, чем в прошлом году.

Эксперт ИНГО отмечает, что сегодня контакт-центры страховых компаний организовывают медицинскую помощь не только с помощью телефонии. Операторы также общаются с застрахованными в наиболее распространенных приложениях - вайбере, телеграм и мессенджере фейсбук. А заказ медицинских услуг или препаратов они могут делать непосредственно в базе данных поставщика.

Благодаря веб-интеграции специалисты контакт-центра готовы самостоятельно записать больного к врачу, сформировать пакет назначенных лекарств сразу при первичном обращении, а консультация в клинике происходит без дальнейшего отзвона. Это позволяет сократить время, уменьшить количество лишних контактов и фактически исключает операционные ошибки. Сначала технологию использовали для собственного медицинского центра ИНГО. Теперь она масштабируется на другие клиники и аптеки, сообщили в компании.