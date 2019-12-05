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В Венгрии телеканал приписал Крым РФ: в посольстве Украины отреагировали

5 декабря 2019, 22:39

В ведомстве акцентировали, что такие ошибки не оставляют без внимания.

Крым
В Венгрии неожиданно Крым назвали частью страны-агрессора / УНИАН

Центральный телеканал Венгрии М1 в одном из видеосюжетов обозначил Крым частью России. В связи с этим посольство Украины в Венгрии обратилось в МИД Венгрии с требованием исправить ошибку.

"В связи с появлением на центральном венгерском телеканале "М1" видеосюжета, в котором Крым обозначено территории РФ, посольство обратилось к телеканалу и в Министерство внешней экономики и иностранных дел Венгрии с требованием относительно исправления надписи", - сказано на странице посольства в Facebook.

В ведомстве предположили, что инцидент является досадным недоразумением, поскольку Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Украины.

"В то же время мы не можем оставлять такие ошибки без реагирования. Ожидаем, что надпись на видео, которое можно и сейчас найти в интернете, будет исправлена в соответствии с международным правом и официальной позицией Венгрии. Рассчитываем, что в дальнейшем подобные случаи не будут повторяться", - сказано в сообщении.

Это уже не первый скандал из-за "российского крыма". Напомним, не так давно компания Apple начала показывать в своих сервисах полуостров как территорию РФ.

До этого "ошиблась" с принадлежностью британская газета The Guardian.

Последним громким скандалом стало заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что слово аннексия "слишком тяжелое", когда речь идет о Крыме.

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