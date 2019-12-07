Жуткий пожар в Одессе: опознаны две найденные под завалами жертвы

Последствия пожара в Одессе / od.dsns.gov.ua

В Одессе официально опознаны две из четырех жертв пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которые были обнаружены под завалами.

По словам начальника следственного управления регионального главка Нацполиции Сергея Шайхета, в настоящее время под завалами здания обнаружено 4 тела, двое из которых опознаны.

Как рассказал он на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одеесской ОГА – это Марина Коваль, работавшая в учреждении секретарем, а также преподаватель математики и информатики Анна Бортюк.

"Без вести пропавшими в настоящее время считаются 11 человек", - добавил начальник управления.

Он отметил, что в настоящее время продолжается осмотр места происшествия, который начался сутки назад. Уточнены списки людей, находившихся в колледже. Установлено, что в момент пожара в учебном заведении было 35 преподавателей и 176 студентов.

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Продолжаются допросы свидетелей. Проводится ряд экспертиз – судебно-медицинская, пожарно-техническая и пр., продолжается следствие.

По данным СМИ, в здании колледжа не прозвучал сигнал тревоги, поэтому студенты даже не сразу узнали о том, что в здание вспыхнул пожар.