Повернуть ракеты против Москвы: дипломат объяснил отказ Украины от ядерного оружия

Украина могла обслуживать и развивать тактическое ядерное оружие / warcyb.org.ru

Украина могла сохранить ядерный статус, если бы она не дала вывести со своей территории тактические ракеты с ядерными боеголовками, заявил украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в 1995-1998 годах Александр Чалый.

"Это был компонент, который мы могли обслуживать и развивать. У нас были мощности и ракетные технологии", - подчеркнул он.

Вместе с тем Чалый напомнил, что такие ядерные боеголовки были немедленно вывезены с территории Украины после обретения независимости.

"Президент Украины не имел возможности что-то изменить. Была дана команда и они покинули территорию Украины", - рассказал дипломат в интервью на Ukrlife.tv.

В то же время он пояснил, что Украина не смогла бы воспользоваться стратегическим ядерным оружием, о котором шла речь в Будапештском меморандуме.

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"Это оружие можно было применить только против США, европейских стран, некоторых районов РФ. Но даже против Москвы стратегические ракеты не моги быть применены", - добавил Чалый.

Напомним, ранее Чалый рассказал, как Украину обманули с Будапештским меморандумом.