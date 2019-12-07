В Одессе спасатели нашли еще два тела в руинах сгоревшего колледжа

Под завалами сгоревшего колледжа в Одессе нашли еще два тела / Скриншот

В субботу вечером, 7 декабря, спасатели обнаружили еще два тела на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как рассказали в пресс-службе полиции Одесской области, личности погибших устанавливаются.

Как сообщил замначальника областной ГСЧС Александр Крицкий, состояние конструктивных элементов сгоревшего здания остается нестабильным.

"По-прежнему существует угроза обрушения внутренней части дома. Спасатели продолжают расчищать завалы и местами провоцируют обрушения", — рассказал Крицкий.

Таким образом, на сегодняшний день, число жертв пожара в Одессе достигло семи человек.

По данным СМИ, в здании колледжа не прозвучал сигнал тревоги, поэтому студенты даже не сразу узнали о том, что в здание вспыхнул пожар.