В Одессе спасатели нашли еще два тела в руинах сгоревшего колледжа

Личности погибших устанавливаются.
В субботу вечером, 7 декабря, спасатели обнаружили еще два тела на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Как рассказали в пресс-службе полиции Одесской области, личности погибших устанавливаются.
Как сообщил замначальника областной ГСЧС Александр Крицкий, состояние конструктивных элементов сгоревшего здания остается нестабильным.
"По-прежнему существует угроза обрушения внутренней части дома. Спасатели продолжают расчищать завалы и местами провоцируют обрушения", — рассказал Крицкий.
Таким образом, на сегодняшний день, число жертв пожара в Одессе достигло семи человек.
По данным СМИ, в здании колледжа не прозвучал сигнал тревоги, поэтому студенты даже не сразу узнали о том, что в здание вспыхнул пожар.