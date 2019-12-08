"Будет сюрприз": Епифаний сделал неожиданный прогноз относительно архиереев РПЦ

Из-за политики Кремля общение священнослужителей разных патриархатов является неофициальным, отметил предстоятель ПЦУ Епифаний.
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, который ранее назвал представителей РПЦ "братьями во Христе", заявил, что ПЦУ поддерживает хорошие, но неофициальные отношения с некоторыми архиереями Московского патриархата.
По словам митрополита, не исключено, что часть из них через некоторое время присоединится к поместной церкви.
"Мы имеем сейчас хорошие отношения с некоторыми архиереями РПЦ в Украине, но это неофициальные отношения. Вы понимаете, какие последствия будут для архиерея, если Москва узнает, что он общается с ПЦУ и имеет хорошие настройки относительно объединения в будущем", – сказал митрополит в интервью ВВС.
При этом Епифаний не берется прогнозировать, когда именно священнослужители Московского патриархата присоединятся к ПЦУ.
"Прогнозы иногда бывают неудачными. Поэтому не хотел бы прогнозировать сколько, но часть архиереев РПЦ в Украине присоединятся к нам. Возможно, это станет для всех сюрпризом", – отметил он.
Напомним, ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена признать автокефалия УПЦ.
Как сообщал Главред, Элладская церковь официально сообщила о каноническом признании ПЦУ. В частности, Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II написал письмо, адресованное главе Православной церкви Украины Епифанию, в котором говорится о том, что Элладская православная церковь признает братские отношения с ПЦУ и с радостью приветствует ее в семье православных церквей мира.