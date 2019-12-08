"Будет сюрприз": Епифаний сделал неожиданный прогноз относительно архиереев РПЦ

Митрополит Епифаний анонсировал присоединение священников МП у ПЦУ / УНИАН

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, который ранее назвал представителей РПЦ "братьями во Христе", заявил, что ПЦУ поддерживает хорошие, но неофициальные отношения с некоторыми архиереями Московского патриархата.

По словам митрополита, не исключено, что часть из них через некоторое время присоединится к поместной церкви.

"Мы имеем сейчас хорошие отношения с некоторыми архиереями РПЦ в Украине, но это неофициальные отношения. Вы понимаете, какие последствия будут для архиерея, если Москва узнает, что он общается с ПЦУ и имеет хорошие настройки относительно объединения в будущем", – сказал митрополит в интервью ВВС.

При этом Епифаний не берется прогнозировать, когда именно священнослужители Московского патриархата присоединятся к ПЦУ.

"Прогнозы иногда бывают неудачными. Поэтому не хотел бы прогнозировать сколько, но часть архиереев РПЦ в Украине присоединятся к нам. Возможно, это станет для всех сюрпризом", – отметил он.

Напомним, ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена признать автокефалия УПЦ.

Как сообщал Главред, Элладская церковь официально сообщила о каноническом признании ПЦУ. В частности, Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II написал письмо, адресованное главе Православной церкви Украины Епифанию, в котором говорится о том, что Элладская православная церковь признает братские отношения с ПЦУ и с радостью приветствует ее в семье православных церквей мира.