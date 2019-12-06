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Епифаний дал неожиданный прогноз об отношениях с Россией

6 декабря 2019, 08:10

Митрополит Епифаний назвал представителей РПЦ "братьями во Христе".

митрополит Епифаний
Митрополит Епифаний высказался относительно признания автокефалии ПЦУ / скриншот

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, который ранее высказался относительно возможного переноса празднования Рождества, заявил, что считает представителей Российской православной церкви братьями во Христе и надеется на нормализацию отношений.

По мнению Епифания, РПЦ рано или поздно будет вынуждена признать автокефалия УПЦ.

"Со временем, я уверен, возможно, даже последней, но и РПЦ будет вынуждена признать автокефалию Украинской православной церкви. Поэтому мы и РПЦ являемся братьями во Христе, и все мы соединяемся вокруг Христа – каждый в своей поместной церкви, но в целом мы составляем полноту уже единой Христовой церкви", – сказал митрополит в интервью ВВС Украина.

Он добавил, что пока что из-за давления РПЦ происходит гибридное признание автокефалии украинской церкви.

"Сегодня есть много положительных месседжей из других поместных православных церквей. Мы пока наблюдаем определенное "гибридное признание". Иногда нет четкой позиции того или иного предстоятеля поместной церкви, но ее архиереи имеют положительные мысли по этому вопросу и даже приезжают и сослужат с нами", - отметил он.

По словам Епифания, в будущем поместные православные церкви  однозначно примут положительное решение о признании нашего автокефального статуса.

Напомним, ранее Элладская церковь официально сообщила о каноническом признании ПЦУ.  В частности, Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II написал письмо, адресованное главе Православной церкви Украины Епифанию,  в котором говорится о том, что Элладская православная церковь признает братские отношения с ПЦУ и с радостью приветствует ее в семье православных церквей мира.

Позже Александрийский Патриархат также фактически признал автокефалия ПЦУ. В частности, 8 ноября Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в день Собора Архистратига Михаила в храме в столице Египта во время Божественной литургии поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины

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