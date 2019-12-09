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Западный эксперт рассказал, почему Киеву не обойтись без Минских соглашений

9 декабря 2019, 10:05

По мнению эксперта, нынешние украинские власти находятся сейчас в крайне непростой ситуации.

Кремль
московский Кремль / УНИАН

Минские договоренности - на данный момент единственный адекватный вариант для официального Киева в плане решения военно конфликта на Донбассе.

Такое мнение высказал эксперт по украинской тематике при Германской ассоциации по вопросам внешней политики (DGAP) Вильфрид Ильге, сообщает Апостроф.
"Если мы хотим решить конфликт, то нам надо говорить с Россией. Кремль относится к Минским договоренностям очень прагматично. Любые другие форматы зависят от России, а они совсем не хотят выходить из "Минска". [...] Поэтому я сейчас не вижу альтернативы "Минску", хотя я за креатив. Украина одна не может справиться с такой дипломатической и военной машиной, как Россия",- заявил он.

Читайте также"Минские соглашения невыполнимы": перемирия на Донбассе не будет – журналистПо мнению Ильге, украинская власть находится ныне в крайне непростой ситуации - поскольку прежней поддержки от США ожидать пока не приходится.

"И альтернативы не видно, поскольку США сейчас не такой солидный партнер для Украины, как это было до Дональда Трампа и даже в начале его президентства. Сейчас Киев почувствовал, что Трамп может прибегать к шантажу с военной помощью, преследуя свои цели во внутренней американской политике. И это большая проблема, поскольку любой альтернативный формат невозможен без США", - подытожил он.

Напомним, ранее в России разразились инсайдом о том, как Владимир Зеленский пытается обыграть Владимира Путина. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ультиматум Киева о роспуске группировок "ЛНР" и "ДНР".  

Владимир Зеленский Владимир Путин Минские переговоры Минские соглашения
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