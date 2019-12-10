"Нечего ожидать": РФ устроила новую подлость украинским кораблям

Керченский пролив / РИА Новости

Российская Федерация снова намеренно удерживает украинские корабли в Керченском проливе. Так, время ожидания прохода в Азовское море увеличилось до 56 часов.

По словам руководителя проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, данная ситуация может быть связана с подготовкой к саммиту "нормандской четверки".

"Месяц назад мы констатировали, что с начала октября 2019 года Российская Федерация в Азовском море пыталась демонстрировать, что она "белая и пушистая". Мы связывали резкое снижение в октябре среднего времени искусственного удерживания мариупольских и бердянских рейсов коммерческих судов в Керченском проливе (после соответствующего демонстративного значительного роста) с подготовкой РФ к участию в "нормандском саммите" 9 декабря (с целью сформировать пакет аргументов для снятия с РФ международных санкций)", - написал эксперт в Facebook.

При этом он указал, что за месяц ситуация сильно ухудшилась. Так, на входе в Азовское море время удерживания кораблей увеличилось с 16,1 до 40,9 часов, а на выходе - с 26,9 до 39,6 часа с учетом штормовых дней.

"Если наша гипотеза о связи этих параметров с внешнеполитическими событиями, связанными с РФ, верна, то РФ в ноябре поняла, что ей нечего ожидать от "нормандского формата" в смысле перспектив отмены санкций", - считает Клименко.

Как ранее сообщал Главред, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил о необходимости разорвать договор с РФ о статусе Азовского моря.