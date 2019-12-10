  1. Главная
  3. Украина

"Нечего ожидать": РФ устроила новую подлость украинским кораблям

10 декабря 2019, 01:48

Время намеренного удерживания украинских кораблей в Керченском проливе значительно увеличилось.

Керченский пролив
Керченский пролив / РИА Новости

Российская Федерация снова намеренно удерживает украинские корабли в Керченском проливе. Так, время ожидания прохода в Азовское море увеличилось до 56 часов.

По словам руководителя проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, данная ситуация может быть связана с подготовкой к саммиту "нормандской четверки".

"Месяц назад мы констатировали, что с начала октября 2019 года Российская Федерация в Азовском море пыталась демонстрировать, что она "белая и пушистая". Мы связывали резкое снижение в октябре среднего времени искусственного удерживания мариупольских и бердянских рейсов коммерческих судов в Керченском проливе (после соответствующего демонстративного значительного роста) с подготовкой РФ к участию в "нормандском саммите" 9 декабря (с целью сформировать пакет аргументов для снятия с РФ международных санкций)", - написал эксперт в Facebook.

При этом он указал, что за месяц ситуация сильно ухудшилась. Так, на входе в Азовское море время удерживания кораблей увеличилось с 16,1 до 40,9 часов, а на выходе - с 26,9 до 39,6 часа с учетом штормовых дней.

"Если наша гипотеза о связи этих параметров с внешнеполитическими событиями, связанными с РФ, верна, то РФ в ноябре поняла, что ей нечего ожидать от "нормандского формата" в смысле перспектив отмены санкций", - считает Клименко.

Как ранее сообщал Главред, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил о необходимости разорвать договор с РФ о статусе Азовского моря.

Россия корабли Керченский пролив Азовское море
Сейчас вы просматриваете новость «"Нечего ожидать": РФ устроила новую подлость украинским кораблям». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:13
Опубликован документ по итогам встречи нормандской четверки в Париже: полный текст
01:48
"Нечего ожидать": РФ устроила новую подлость украинским кораблям
01:29
Амнистия боевиков, федерализация, отсутствие контроля за границей: Путин высказал требования на встрече в Париже
01:10
Как быстро избавиться от прыща: проверенные способы
01:01
Встреча нормандской четверки в Париже: все подробности, фото, видео (обновляется) Видео
01:00
"Не допустим изменений в Конституции": Зеленский озвучил условия после встречи в Париже
00:48
"Встречаемся через четыре месяца": Меркель подвела итоги нормандского формата
00:40
"Извращенка, без трусов, письку показывает": Волочкова раздвинула ноги в вульгарной позе
00:35
10 декабря – какой сегодня праздник: что делать на судьбоносное Знамение Фото
00:28
"А вы ждали, что Путин превратится в Дюймовочку?": Аваков прокомментировал переговоры
00:19
Брифинг по итогам нормандской встречи в Париже: видеотрансляция Видео
00:05
Зеленский не понимает масштаб смертельной опасности Путина – политолог
09 декабря, понедельник
23:38
Пресс-секретарь Зеленского охарактеризовала переговоры в Париже
23:37
Зеленский и Путин договорились об обмене пленными
23:20
Зашли в штыки: Путин и Зеленский не договорились о границе – СМИ
23:14
Выборов в 2020 году на Донбассе не будет - источник
23:00
Аваков на нормандской встрече в Париже пояснил позицию Украины
22:59
"Договорились продолжать договариваться": в Нафтогазе заявили о провале переговоров
22:46
Нарезка, салаты, выпечка: чем кормили журналистов на нормандской встрече в Париже
22:42
Разведение сил сорвалось, Киев не согласился на условия - КоммерсантЪ
22:30
Путин и Зеленский отменили соглашения Порошенко, будет Минск-3 - источники
22:20
"На языке агрессора": кремлевский журналист посмеялся над текстом президента Украины
22:18
Путин дал оценку встрече с Зеленским Видео
22:05
Сорвать саммит в Париже: в РФ устроили истерику из-за "крымской резолюции"
21:54
Бавария готова заплатить бешеную суму за хавбека Шахтера
21:52
"Почему в грязных ботинках": в Сети потешаются над водрузившемся на стол главой Минюста
21:41
"Изуродованы стены и вырваны розетки": в Крыму разгромили детский центр
21:20
Украинский нападающий забил свой первый гол в сезоне в зарубежном чемпионате Видео
21:10
Забрали у детей и отдали боевикам: топ-чиновники Луганской ОГА погорели на краже
21:10
Сериал Папик: 9 и 10 серия смотреть онлайн 09-12-2019 Видео
21:00
Я все тебе докажу 2019: что было в 1 и 2 сериях сериала Видео
20:55
WADA и РФ: экс-президент Локомотива сравнил Россию с нацистской Германией
20:46
В Париже завершилась встреча лидеров нормандской четверки
20:37
Вернуть Крым: Генассамблея ООН приняла "крымскую резолюцию"
20:32
Провальные кандидаты от Порошенко финансировали партию Медведчука
20:28
Средиземноморская диета: принципы, правила и меню на неделю Видео
20:22
Усик - Джошуа: известно потенциальное место боя
20:20
Топ-модель по-украински 3 сезон 15 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 06-12-2019 Видео
19:50
"Жди, пока все выйдут": Путин жестко осадил Зеленского Видео
19:48
В Турции озвучили плюсы аннексии Крыма Россией
19:44
Российские боксеры не хотят ехать на Олимпиаду - секретарь Федерации бокса РФ
19:42
"Последний опущенец": в Сети смеются с шаркающего в Париже "ботоксного пердуна" Путина Видео
19:35
"Вова лжет даже молча": что выдали жесты Путина и Зеленского на нормандской встрече
19:13
В суде Британии озвучена сумма долга Украины перед Россией
19:10
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 15 выпуск 3 сезон - 06-12-2019 Видео
19:02
Канделаки - о решении WADA: Есть конкретные виновники
18:57
Суд Антител против правительства: Минэкономики отказывается отвечать за косяки
18:41
ВМС создали в Азовском море надводный дивизион
18:40
В МВД РФ похвастались количеством розданных на Донбассе паспортов
18:33
Норвегия хочет отстранить российских лыжников от участия в Кубке ммра
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять