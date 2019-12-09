Аваков на нормандской встрече в Париже пояснил позицию Украины

Министр заверил, что сдавать интересы государства делегация не намерена.
Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинская делегация на встрече в нормандском формате в Париже стоит на страже государственных интересов и не сдаст их.
В Twitter Аваков написал, что во время переговоров с Россией, Францией и Германией украинская делегация "держит государственную позицию".
"Пока идут переговоры… зал Елисейского дворца ждет… Украинская делегация держит государственную позицию" - написал глава МВД.
Позже Аваков добавил, что "зрады нет".
"Президент Украины Владимир Зеленский молодец. Очень жестко и правильно держит позицию. Зрады нет. Я думаю, сейчас идет разговор, вы услышите о результатах. Поэтому я говорю, что все идет правильно с государственной позиции", - заявил Аваков.
Как известно, в Париже на нормандской встрече лидеры Украины, России, Франции и Германии обсуждают российско-украинский конфликт.
Напомним, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки перед нормандской встречей. Это первая личная встреча российского и украинского лидеров. Ранее они общались только по телефону.
Как сообщалось ранее, встреча Путина и Зеленского уже завершилась. Российский лидер остался доволен встречей.
Напомним, сразу два источника сообщают, что Путин и Зеленский договорились отменить соглашения, подписанные Порошенко, будет новый документ под условным названием Минск-3.