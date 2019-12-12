"Совок головного мозга": чиновники Гоструда в Харькове сделали своим гимном хит Кобзона

Давид Кадимян представил песню как "свою авторскую вещь" / скриншот

В Сети активно обсуждают гимн Государственной службы по вопросам труда в Харьковской области, который подозрительно сильно похож на известную советскую песню "Я люблю тебя, жизнь", которую исполнял в том числе и украинофоб Иосиф Кобзон.

Гимн Гоструда представил его исполнитель Давид Кадимян, который представил композицию как "свою авторскую вещь".

Видео самого исполнения гимна появилось на странице паблика Последний капиталист в Facebook и буквально "взорвало" Сеть. Хотя сами сотрудники Гоструда Харьковщины, похоже, восприняли инициативу с гимном вполне серьезно – они даже встали во время исполнения.

"Гимн Гоструда. Аааааа! Гимн, флаг. Народная рентная республика. Они поправят все, на посту стоят. Послушайте эти слова. Ну, все. Работники Гоструда вдохновились гимном и готовы делать больше проверок и справедливости! Предприниматель, знай, за тобой следят! Кстати, неудивительно, что музыка взята из советской песни: "Я люблю тебя, жизнь". Это бомба просто", – говорится в подписи к видео.

Пользователи соцсети подключились к обсуждению. В основном, они иронизирут над самой инициативой и над пафосностью собрания.

"И этот зоопарк живет за счет наших налогов! Интересно, их дети будут доить детей сегодняшних налогоплательщиков? Кто-то должен вступиться, здесь или-или", - написал Игорь Джаман.

"Мои глаза кровоточат!! Реинкарнация совка. Где, бля*ь, столько осиновых кольев взять?!", - добавил Mike Chu.

"Совок головного мозга", - прокомментировал Игорь Шовкун.

"Каждый раз я думаю, что это последнее дно. Но нет. До дна, наверное, еще далеко", - добавил Олекса Коба.

Напомним, украинские военные срочной службы попали в скандал из-за того, что пели под гитару военную песню о войне в Чечне.